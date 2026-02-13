タレントの辻希美が12日に自身のアメブロを更新。自宅で床暖房の工事が始まったことを報告した。【映像】辻希美、自転車や観葉植物が置かれた玄関になど反響この日、辻は「引っ越し」というタイトルでブログを更新し「します リビングを…!!笑」と切り出し、リビングの床暖房工事が始まったことを報告。「リビングをスタジオに移動させました」と明かし、家具が移動された室内の様子を公開した。続けて「とんでもない大工事