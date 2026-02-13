◇女子ゴルフ第8回アジア太平洋女子アマチュア選手権第2日（2026年2月13日ニュージーランドロイヤルウェリントンGC＝6362ヤード、パー72）11位から出た後藤あいが6バーディー、1ボギーの67で回り通算7アンダーで4位に浮上した。首位とは6打差。広吉優梨菜は70で回り3アンダーで13位。岩永杏奈は75で回り2オーバーで27位。中嶋月葉は72で回り3オーバーで31位。佐藤涼音は75で回り4オーバーで36位となった。ヤン・ユン