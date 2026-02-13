東京市場まとめ 1.概況 日経平均は442円安の57,197円と続落して寄付きました。前日の米国市場は主要3指数が揃って続落となり、中でもハイテク株の下げが顕著であったことから、日本市場も序盤は半導体関連銘柄に売りが出ました。下げ幅を拡大して推移した日経平均は9時53分に987円安の56,652円でこの日の安値をつけました。その後は押し目買いも入り、前場は413円安の57,226円で前引けとなりました。後場前半は小動きで推移し、