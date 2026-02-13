女優で歌手の裕木奈江（５５）が１２日付でインスタグラムに投稿。「ライブ情報解禁」として、５月１６日に東京でライブを行うことを告知した。添付されたライブポスターには、裕木の端正な顔写真が掲載されている。久々の姿に「こんな日が来るとは」「素敵」「ドラマずっと観てました」「やっぱりカワユイ」「これ今のお顔？若い」「うわぁ〜なんと！」「まじか！」「年齢を感じさせない美しさ」「東京遠い」と反応する投稿