お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかお（36）が、12日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・15）に出演。人気グルメに異論を唱えた。同番組では、コンプライアンスが厳しい昨今、普段言えないことを謙虚に打ち明ける人気企画「小さい声なら言える会」を実施。たかおの他、「たくろう」「エバース」の両コンビ、「EXIT」兼近大樹、「さや香」新山、お笑い芸人・岡野陽一が集結した。たかおは「羽根つ