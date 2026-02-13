１３日に行われた中道改革連合の代表選で、投票前に述べた小川淳也氏の決意表明全文は以下の通り。皆様こんにちは。この度、党代表選挙に立候補させていただいた小川淳也です。どうぞよろしくお願い申し上げますまず、菊田、浮島両選管委員長に、このような場をしつらえていただいたことの、この間のご苦心に深く敬意と感謝を申し上げます。そして野田前代表、斉藤前代表におかれましては、結果のいかんに関わらず、この間大変