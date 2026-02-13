群馬県伊勢崎市でトラックを飲酒運転し、家族3人を死亡させたなどの罪に問われている男の裁判で、検察側の求刑どおり懲役20年の判決が言い渡されました。【映像】事故当時の現場の様子鈴木吾郎被告（71）はおととし、トラックを飲酒運転して対向車線にはみ出し、塚越湊斗くん（2）と父親の寛人さん（26）、祖父の正宏さん（53）を死亡させたなどの罪に問われています。前橋地裁は、午後3時からの判決で鈴木被告の運転を「危