お手ごろ価格の厚揚げが、主役級のおかずに変身。材料少なめ、味つけはポン酢だけ。こんがり焼いてかにかまねぎをのせれば、うまみたっぷりで白いご飯が止まりません。節約素材とは思えない満足感です！『厚揚げステーキ かにかまねぎポン酢』のレシピ材料（2人分）厚揚げ（小）……2枚（約340g） かに風味かまぼこ……6本（約60g） 万能ねぎ……5本 ポン酢しょうゆ……大さじ2 ごま油作り方（1）かにかまは幅1cmに切ってほぐす。