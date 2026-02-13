チームの?顔?との再契約に地元メディアがお祭り騒ぎだ。地元「カリフォルニアポスト」紙は１２日（日本時間１３日）、「おなじみの顔ぶれが戻り、ドジャースは『過去最高のチーム』でキャンプを開始」との記事を配信した。球団はこの日、「キケ」ことエンリケ・ヘルナンデス内野手（３４）、マックス・マンシー内野手（３５）とそれぞれ再契約を結んだと発表。キャンプ地キャメルバックランチで取材に応じたデーブ・ロバーツ