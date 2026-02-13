【モデルプレス＝2026/02/13】モデルの西山茉希が2月12日、自身のInstagramを更新。祝日の料理動画を公開した。【写真】40歳2児のママモデル「センスの塊」“プロ級”手作りトマトハーブ煮込み◆西山茉希、祝日の豪華手料理動画公開西山は「お留守番の多くなる週。買い出しから一緒に、食卓を囲める夜」とつづり、「オーブンチキン」「ローストビーフマリネ」「チキンと野菜のトマトハーブ煮込み」「エビと貝柱のマジックオイルソ