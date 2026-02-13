【モデルプレス＝2026/02/13】元日向坂46で女優の渡邉美穂が2月12日、自身のInstagramを更新。出演中のTOKYO MXドラマ「ゆかりくんはギャップがずるい」（毎週木曜よる21時25分〜）のオフショットを公開し、話題となっている。【写真】25歳元日向坂「可愛すぎる」ミニスカスーツ姿で元メンバーと手繋ぎ◆渡邉美穂、 濱岸ひよりとの2ショット公開渡邉は「ドラマ『ゆかりくんはギャップがずるい』今夜第2話放送です〜 是非ご覧くださ