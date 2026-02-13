前号では、眉を描くことで「表情や顔の見え方がこんなに変わるのか！」と驚愕した私。今号はさらにその眉のお手入れ力を磨くぜ。眉をカットするなら描いてからなど、眉のお手入れは学ぶことが多くて驚きと発見の連続だし、それがなんだか楽しい。あと、眉用はさみ＆電動シェーバー＆クリア眉マスカラが三種の神器すぎる！年ごろの長女もすっかりお気に入りです。肌にやさしく扱いやすい設計なのも◎。初心者でも安心安全に使えま