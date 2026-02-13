秋に行われる「弥五郎どん祭り」。鹿児島の三大祭のひとつです。 発祥の地である曽於市大隅町に記念碑が建立されました。 おはら祭りやお釈迦まつりと並び、県下三大祭りにも数えられる曽於市岩川の弥五郎どん祭り。 祭りが行われる岩川八幡神社は大正3年に移設されたもので、元八幡神社は、おおよその場所しかわかっていませんでした。 地元の有志が一枚だけ残された元八幡神宮の写真を手掛かりにおととし、場所を特定しま