ドル円は１５３円６０銭まで上昇。ドル高が優勢＝ロンドン為替 ロンドン市場はドル高スタート。ドル円が１５３円６０銭を付ける動き。ユーロドルも１．１８５０を割り込む動きを見せた。 USDJPY 153.49