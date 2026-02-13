米株価指数先物時間外取引やや軟調 東京時間16:14現在 ダウ平均先物MAR 26月限49446.00（-77.00-0.16%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6841.25（-9.75-0.14%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限24725.75（-42.25-0.17%）