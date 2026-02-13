１３日の東京株式市場で日経平均株価は続落。衆院選後の急伸で高値警戒感が高まるなか、利益確定売りが優勢となり５万７０００円台を割り込んだ。 大引けの日経平均株価は前日比６９７円８７銭安の５万６９４１円９７銭。プライム市場の売買高概算は３４億１００５万株。売買代金概算は１０兆７６２５億円となった。値上がり銘柄数は２６７と全体の約１６％、値下がり銘柄数は１３０５、変わらずは２５銘柄だった。 前