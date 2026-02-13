メインシナリオ…高値圏で荒れた動きを見せている。基準線や21日線をしっかりと割り込んでおり、軟調な流れが継続するとみられる。その場合の最初のポイントは、2月6日の安値9.539となる。ここ抜けてくると、9.500円の節目、2月2日の安値9.482、1月8日の安値9.479、2025年12月25日安値9.259などがターゲットとなりそうだ。 サブシナリオ…一方、上昇した場合は、基準線の9.683、転換線の9.691、2月4日の高値9.838、1月23