メインシナリオ・・・最近の急激な下げで短期のトレンドは下向きに傾き、一目均衡表の雲の中に突入している。12日に1月27日以来の安値水準となる111.78円まで一時下落しており、1月27日の安値111.75円を割り込み、昨年10月2日の安値105.20円から今年1月23日の高値115.43円までの上げに対する38.2％押しの111.52円も下抜けば、昨年12月4日の安値110.60円や昨年11月25日の安値110.44円、半値押しの110.32円、110円の節目が下値の目標