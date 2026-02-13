ポンド円２０８円７９銭まで、ユーロ円は１８２円０１銭を付ける＝ロンドン為替 ドル円が１５３円６０銭を付ける中、ユーロドルやポンドドルでもドル買いが見られた。ただ、ドル円に比べると動きが落ちいており、クロス円は上値をトライする動き。ユーロ円は一時１８２円台を付けた。 EURJPY 181.81GBPJPY 208.69