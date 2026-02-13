群馬県伊勢崎市で酒を飲んでトラックを運転し、乗用車に衝突して家族3人を死亡させた罪などに問われた男の裁判で前橋地裁は男に懲役20年を言い渡しました。判決が出た時、鈴木被告は前を見つめ、耳を傾けていました。遺族の中には涙ぐむ人もいました。鈴木吾郎被告は2024年5月、酒の影響で正常な運転が困難な状態でトラックを運転し、中央分離帯を乗り越えて乗用車に衝突し、塚越湊斗ちゃんと父親の寛人さん、祖父の正宏さんの3人