モデルでタレントの滝沢カレン（33）が12日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。プライベートショットを披露した。滝沢は「みな実さんからのバレンタイン激おいしい手作りチーズケーキ」とつづり、プライベートで親交が深い田中みな実の手作りチーズケーキを公開。「これとたくさんチョコレートいただきました」と、手作りの他にもギフトをもらったことを明かした。