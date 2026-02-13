【第7話】 2月13日公開 第7話「DEAD ZONE 1」を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は2月13日、平野耕太氏によるマンガ「HELLSING（ヘルシング）」の第7話「DEAD ZONE 1」をCOMIC Y-OURSで公開した。 第7話では、ウォルターがアーカードとセラスの武器を新調。その出来栄えにアーカードは「パーフェクトだ」と賞賛する。そんな中、ヘルシング機関にグ