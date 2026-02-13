株式会社ジェリービーンズグループは、バスケットボール事業への参入を目的とした子会社「株式会社サンライズ」を設立した。同グループは将来的なBリーグ参入を視野に入れ、クラブ運営を含むスポーツ事業の展開を図る。 ジェリービーンズグループは1976年設立の老舗企業で、レディースシューズブランド「JELLY BEANS」をはじめとするファッション