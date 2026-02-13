B2東地区所属の青森ワッツは2月13日、ラシャード・ケリーを右ハムストリング肉離れによりインジュアリーリスト（IL）に登録したことを発表した。 アメリカ出身で現在30歳のケリーは、203センチ102キロのパワーフォワード。ウィチタ州立大学出身で、2018－19シーズンにロシアでプロキャリアを始めると、イタリア、トルコ、フランス、オーストラリア、リトアニア、ウ