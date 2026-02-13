アミューズがこの日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を６５０億円から６７０億円（前期比１．７％減）へ、営業利益を４３億円から５５億円（同９６．５％増）へ、純利益を２８億円から３６億円（同２．２倍）へ上方修正した。映画「国宝」の配給収入やアーティストの大型コンサートに係る商品売り上げ収入、新規コマーシャル案件の獲得に伴うＣＭ収入などが好調に推移している