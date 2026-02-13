朝日インテックがこの日の取引終了後、２６年６月期の連結業績予想について、売上高を１３０８億７０００万円から１４１１億４２００万円（前期比１７．６％増）へ、営業利益を３２６億４２００万円から４２２億２０００万円（同４０．４％増）へ、純利益を２３８億１１００万円から３０５億５６００万円（同２．４倍）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を３０円９１銭から４６円１０銭（前期２４円２３銭）へ引き上げた。