エストニア1部のノーメ・ユナイテッドは12日、DF森重陽介(21)の加入を発表した。森重は日大藤沢高時代の2022年度に全国高校サッカー選手権で得点王の活躍。センターバックとFWの二刀流でも注目を集め、高卒で清水エスパルスに加入した。だがプロ2年目にクラブと選手契約を合意解約し、以降はブラジルのシアノルテFCとアトレチコ・モンテ・アズル(4部)でプレーしていた。ノーメ・ユナイテッドは今季から1部に昇格。クラブによ