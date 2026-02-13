ムービン・ストラテジック・キャリア [東証Ｇ] が2月13日大引け後(16:30)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比2.0倍の17.5億円に伸び、26年12月期も前期比30.5％増の22.9億円に拡大を見込み、6期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収、6期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 株探ニュース