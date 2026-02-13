フィックスターズ [東証Ｐ] が2月13日大引け後(16:30)に決算を発表。26年9月期第1四半期(10-12月)の連結経常利益は前年同期比9.5％減の6.6億円に減ったが、10-3月期(上期)計画の11.5億円に対する進捗率は57.7％に達し、5年平均の41.8％も上回った。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の31.8％→26.2％に低下した。 株探ニュース