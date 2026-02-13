エス・サイエンス [東証Ｓ] が2月13日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の最終損益(非連結)は17.5億円の赤字(前年同期は0.2億円の赤字)に赤字幅が拡大した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の最終損益は3億円の黒字(前年同期は0.6億円の赤字)に浮上する計算になる。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の最終損益は14.8