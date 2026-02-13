テイクアンドギヴ・ニーズ [東証Ｐ] が2月13日大引け後(16:30)に決算を発表。25年12月期(9ヵ月の変則決算)の連結経常利益は12.1億円になり、26年12月期は7.2億円の見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は40円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比8.6％減の19.5億円に減り、売上営業利益率は前年同期の16.9％→14.5％に低下した。 ※25年12月期(9ヵ月決算