ｕｎｂａｎｋｅｄ [東証Ｓ] が2月13日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終損益は24.3億円の赤字(前年同期は1.8億円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終損益は12.7億円の赤字(前年同期は0.5億円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の2.6％→-26.3％に急悪化した。 株探ニュース