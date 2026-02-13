ＣＲＧホールディングス [東証Ｇ] が2月13日大引け後(16:30)に決算を発表。26年9月期第1四半期(10-12月)の連結経常利益は前年同期比16.5％増の1.1億円に伸び、通期計画の2.5億円に対する進捗率は45.2％に達したものの、5年平均の75.1％を下回った。 同時に、従来無配としていた期末一括配当を未定に変更した。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の2.5％→2.9％に改善した。 株