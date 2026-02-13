ＭＲＴ [東証Ｇ] が2月13日大引け後(16:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年12月期の連結最終損益は5500万円の黒字(前の期は3億0900万円の赤字)に浮上し、26年12月期の同利益は前期比98.2％増の1億0900万円に拡大する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結最終損益は2100万円の赤字(前年同期は2億4500万円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-8.4％→-3.5％に大幅改善した。