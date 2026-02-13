日経平均株価 始値57197.33 高値57407.25 安値56652.48 大引け56941.97(前日比 -697.87 、 -1.21％ ) 売買高34億1005万株 (東証プライム概算) 売買代金10兆7625億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は697円安と続落、3日ぶりに5万7000円を割る ２．前日のNYダウは669ドル安と続落しナスダック指