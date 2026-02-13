１月の大雪を受けて秋元市長は、札幌市が実施している緊急排雪について、現在３割ほど進んでいて、目標としている２月中に終える見込みであることを明らかにしました。（秋元克広市長）「きょう現在で（排雪の進捗は）３割ぐらいと報告を受けている。全体としては２月中には緊急排雪を終える目標で進めている」秋元市長は２月２日から実施している生活道路の「緊急排雪」を、当初の目標通り２月中に終える見込みであることを明らか