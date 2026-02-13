電通本社が入るビル電通グループは13日、2025年12月期連結決算の純損益が3276億円の赤字（前期は1921億円の赤字）だったと発表した。海外事業の不振で3101億円の減損損失を新たに計上し、過去最大の赤字となった。五十嵐博社長（65）が3月27日付で退任し、中核事業会社である電通社長の佐野傑氏（55）が後任に就く人事も公表。新体制で経営再建を目指す。配当は初めてゼロとした。純損益の赤字は3年連続で、従来予想の529億円