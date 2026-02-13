2月10日、東京・代官山に建設された巨大な洋館で、オープンに先駆けて開催されたのは「ディオール バンブー パビリオン」のオープンイベントだ。高級ブランド「ディオール」が、パリ本店をイメージした約1800?にもおよぶコンセプトストアを、12日に始動させた。ブランドアンバサダーを務める新木優子や横浜流星などが訪れるなか、圧倒的なビジュアルで魅了したのは山Pこと山下智久だ。「山下さんは2021年5月に『ディオールビュ