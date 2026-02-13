橋本環奈主演のドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の第6話（2月16日放送）より、鈴木颯良役の宮世琉弥が、高校時代を回想するシーンで披露する“尊い”学生服姿が公開された。【別カット】“颯良”宮世琉弥の制服ショット本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波（橋本）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく医療エンターテインメント作品