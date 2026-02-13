Snow Man・目黒蓮が主演する実写映画『SAKAMOTO DAYS』より、新たに小手伸也、桜井日奈子、安西慎太郎、加藤浩次、津田健次郎の出演が発表され、コメントが到着した。【動画】原作再現度が高すぎるキャラが暴れまくり！『SAKAMOTO DAYS』特報映像原作は、2020年11月より集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、全世界累計発行部数1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）する同名の大ヒットコミック。