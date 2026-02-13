エリザベス・オルセンが主演を務めるApple Original Films『エタニティ』が、本日2月13日よりApple TVにて配信開始された。【写真】エリザベス・オルセンは誰と「永遠」を過ごす？『エタニティ』場面写真本作は、死後の世界を舞台にしたロマンティック・コメディ映画。死後に魂が「永遠」をどこで誰と過ごすかを決めなければならない世界で、長年連れ添った夫ラリーと、早くに亡くなった最初の夫ルークとの間で揺れるジョー