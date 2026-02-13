スノーボード女子ハーフパイプ、冨田せなの投稿に注目ミラノ・コルティナ五輪は12日（日本時間13日）、スノーボード女子ハーフパイプ決勝を行い、前回の北京大会で銅メダルの冨田せな（宇佐美SC）は68.25点で9位に終わった。競技後に、自身のインスタグラムに公開した“これぞ五輪”という1枚が注目されている。「みんな、本当に誇らしい!!!愛してる」という英語のメッセージとともに公開したのは、世界各国から12人のスノーボ