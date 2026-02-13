◆サウジカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）＝２月１３日、キングアブドゥルアジーズ競馬場海外初遠征で大仕事を狙うサンライズジパング（牡５歳、栗東・前川恭子厩舎、父キズナ）は１３５１ターフスプリントに出走するパンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）と一緒にダートコースをキャンターで走った。その後には前日に引き続き、ゲートも確認