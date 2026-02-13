１０日、常徳市の港中坪村で糍粑作り大会に参加した住民ら。（ドローンから、長沙＝新華社記者／陳思汗）【新華社長沙2月13日】春節（旧正月、今年は17日）が近づく中、中国湖南省常徳市の港中坪村で迎春イベントが開かれた。住民らは餅菓子「糍粑（ツーバ）」作りで腕を競い、縁起の良い対句「春聯（しゅんれん）」をしたため、めでたい絵柄の版画「年画」を刷るなど、伝統習俗を通して新年の訪れを祝