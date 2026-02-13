米大リーグ・パドレスのダルビッシュ有投手（３９）が１３日、ＷＢＣ日本代表の合宿が行われる宮崎に入った。チャーター機で宮崎空港に到着し、バスに乗り込んだ。ダルビッシュは１２日にアドバイザーとして宮崎合宿に参加することが発表された。１４日の初日からチームに合流する予定。「選手の皆さんが自信を持って大会に臨めるように、過去の大会から得た経験を選手たちに伝えられたら」とコメントしていた。ダルビッシュ