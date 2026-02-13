ＢＴＳらを擁する芸能プロダクション・ＨＹＢＥ（ハイブ）が、韓国の女性グループ・ＮｅｗＪｅａｎｓのプロデューサーを務めていたミン・ヒジン前ＡＤＯＲ（アドア）代表を相手取り提起した、株主間契約解除確認訴訟およびプットオプション代金請求訴訟の一審判決で敗訴し、ミン前代表へ２５５億ウォン（約２５億５千万円）の支払いが命じられたと１２日、現地メディアで報じられた。この結果を受け１３日、社団法人韓国芸能制