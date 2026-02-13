兵庫県姫路市のマンション駐車場で1月、住人の会社員木田大助さん（33）が刺殺された事件で、神戸地検姫路支部は13日、殺人の罪で住所不定、解体業小出慶二容疑者（49）を起訴した。捜査関係者によると「被害者と数年前にトラブルがあり、1人で襲撃した」という趣旨の供述をしている。公判で動機やトラブルの経緯が明らかになるかどうかが焦点になる。起訴状によると、1月20日午前8時5分ごろ、マンションの地下駐車場で、木田