ぶつかり稽古で汗を流す安青錦（左）＝東京都江東区の安治川部屋大相撲の安治川部屋が13日、東京都江東区の部屋で報道陣に稽古を公開した。春場所（3月8日初日・エディオンアリーナ大阪）で綱とりに挑む大関安青錦は四股やすり足、ぶつかり稽古で汗を流し「重圧は受け入れる。まだ強くなれると思っている。全てはこれからだ」と心境を語った。相撲を取る稽古は大阪入り後に再開する意向で、巡業のない2月はジムでの筋力トレー