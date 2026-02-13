新代表に小川淳也氏衆院選で大敗した中道改革連合はきょう、代表選挙を行い、新たな代表に小川淳也氏が決まりました。【写真を見る】「中道」新代表に小川淳也氏階猛氏22票、小川氏27票 「慎重に人事の組み立てをこの週末、よく考えたい」党内融和と党勢回復が課題「小川淳也さんが中道改革連合の代表に当選されました」きょう行われた中道改革連合の代表選では、▼階猛氏が22票、▼小川淳也氏が27票を獲得し、小川氏が新た