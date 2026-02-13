スピードスケート女子で五輪２大会連続メダリストの高木菜那さんのマネジャー公式アカウントが１２日にインスタグラムを更新。「メトロでの移動中食べる？と渡されたのは、『くきわかめ』でした。おやつのチョイスが絶妙です」として、地下鉄車内の高木さんの写真を投稿した。マネジャーは、今回の五輪でスタッフら関係者は公共交通機関のマンスリーパスのアプリで無料で移動できると紹介。「どこに行くにもメトロは便利です